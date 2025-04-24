Россияне штурмуют и обстреливают позиции: сводка Генштаба за 24 апреля

За сутки 24 апреля украинские защитники давали отпор противнику на нескольких направлениях фронта. Россияне пытались продвинуться дальше, однако встретились с эффективным огневым поражением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Воины отбили 133 боевых столкновения.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

24 апреля враг понес серьезные потери на Покровском направлении. ВСУ обезвредили 216 оккупантов, из них 109 убитых. Было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, четыре антенны БпЛА, два наблюдательных комплекса "Муром-М", пять БпЛА и один спутниковый терминал.

Россияне нанесли 72 авиаудара и ударили 72-мя ракетами. Также для поражения враг использовал 1223 дроны-камикадзе и совершил 4578 обстрелов.

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по районам Редкодуба и Путниково.

противник нанес авиационные удары по районам Редкодуба и Путниково. На Купянском направлении произошло четыре штурма позиций защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки. Воины ведут еще одно боестолкновение.

произошло четыре штурма позиций защитников в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки. Воины ведут еще одно боестолкновение. На Лиманском направлении за сутки произошло 14 вражеских атак по позициям вблизи Нового Колодязя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира. Сейчас ВСУ отражают четыре атаки противника.

за сутки произошло 14 вражеских атак по позициям вблизи Нового Колодязя, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира. Сейчас ВСУ отражают четыре атаки противника. На Северском направлении Силы обороны остановили 7 наступательных действий россиян у Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Сейчас идет одно боестолкновение.

Силы обороны остановили 7 наступательных действий россиян у Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Сейчас идет одно боестолкновение. На Краматорском направлении за сутки произошло 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Враг также нанес авиаудар по Краматорску. Сейчас бойцы останавливают вражеский штурм.

за сутки произошло 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки. Враг также нанес авиаудар по Краматорску. Сейчас бойцы останавливают вражеский штурм. На Торецком направлении россияне атаковали ВСУ 14 раз в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспасского. Сейчас продолжается 6 боестолкновений.

россияне атаковали ВСУ 14 раз в районах Торецка, Леонидовки и в сторону Дилиевки и Новоспасского. Сейчас продолжается 6 боестолкновений. На Покровском направлении враг 51 раз пытался прорвать оборону украинских войск в районах Тарасовки, Сухого Яра, Березовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Успеновки, Новоалександровки, Надиевки, Котляровки, Андреевки, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка. На этом направлении сейчас продолжается 12 боестолкновений. Враг нанес авиаудары по Александро-Калиновому, Николаевке, Яблоновке, Гродовке, Сухом Яру, Удачном, Новониколаевке, Зеленом Куте, Новопавловке и Покровске.

Враг наступал на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении подразделения Сил обороны остановили 8 вражеских штурмов у Константинополя, Привольного и в сторону Разлива. Авиаударам подвергся район населенного пункта Багатырь.

подразделения Сил обороны остановили 8 вражеских штурмов у Константинополя, Привольного и в сторону Разлива. Авиаударам подвергся район населенного пункта Багатырь. На Гуляйпольском направлении россияне нанесли авиационные удары по району Гуляйполя.

россияне нанесли авиационные удары по району Гуляйполя. На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вперед 8 раз пытался у населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Приморское.

враг пытался продвинуться вперед 8 раз пытался у населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Приморское. На Приднепровском направлении ВСУ успешно остановили три наступления противника.

ВСУ успешно остановили три наступления противника. Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Там противник штурмовал позиции украинских подразделений 27 раз. Сейчас продолжается два боестолкновения. Россия сбросила 18 авиабомб и осуществила 315 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений не было.

В Генеральном штабе ВСУ за сутки отметили воинов 47 отдельной механизированной бригады, 65 отдельной механизированной бригады и 40 отдельной бригады береговой обороны за эффективное уничтожение врага.