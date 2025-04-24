Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Воїни відбили 133 бойові зіткнення.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

24 квітня ворог зазнав серйозних втрат на Покровському напрямку. ЗСУ знешкодили 216 окупантів, з них 109 вбитих. Було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, чотири антени БпЛА, два спостережні комплекси "Муром-М", п’ять БпЛА та один супутниковий термінал.

Росіяни завдали 72 авіаудари та вдарили 72-ма ракетами. Також для ураження ворог використав 1223 дрони-камікадзе та здійснив 4578 обстрілів.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах Рідкодуба та Путникового.

противник завдав авіаційних ударів по районах Рідкодуба та Путникового. На Куп’янському напрямку відбулося чотири штурми позицій захисників у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Воїни ведуть ще одне боєзіткнення.

відбулося чотири штурми позицій захисників у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Воїни ведуть ще одне боєзіткнення. На Лиманському напрямку за добу сталося 14 ворожих атак по позиціях поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. Наразі ЗСУ відбивають чотири атаки противника.

за добу сталося 14 ворожих атак по позиціях поблизу Нового Колодязя, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру. Наразі ЗСУ відбивають чотири атаки противника. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 7 наступальних дій росіян біля Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Зараз точиться одне боєзіткнення.

Сили оборони зупинили 7 наступальних дій росіян біля Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Зараз точиться одне боєзіткнення. На Краматорському напрямку за добу відбулося 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Ворог також завдав авіаудару по Краматорську. Зараз бійці зупиняють ворожий штурм.

за добу відбулося 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки. Ворог також завдав авіаудару по Краматорську. Зараз бійці зупиняють ворожий штурм. На Торецькому напрямку росіяни атакували ЗСУ 14 разів у районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського. Наразі триває 6 боєзіткнень.

росіяни атакували ЗСУ 14 разів у районах Торецька, Леонідівки та в бік Диліївки і Новоспаського. Наразі триває 6 боєзіткнень. На Покровському напрямку ворог 51 раз намагався прорвати оборону українських військ у районах Тарасівки, Сухого Яра, Березівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Андріївки, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка. На цьому напрямку зараз триває 12 боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по Олександро-Калиновому, Миколаївці, Яблунівці, Гродівціі, Сухому Яру, Удачному, Новомиколаївці, Зеленому Куті, Новопавлівці та Покровську.

Ворог наступав на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони зупинили 8 ворожих штурмів біля Костянтинополя, Привільного та в бік Розливу. Авіаударів зазнав район населеного пункту Багатир.

підрозділи Сил оборони зупинили 8 ворожих штурмів біля Костянтинополя, Привільного та в бік Розливу. Авіаударів зазнав район населеного пункту Багатир. На Гуляйпільському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів по району Гуляйполя.

росіяни завдали авіаційних ударів по району Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися вперед 8 разів намагався біля населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Одне боєзіткнення точиться до цього часу. Авіаційного удару зазнало Приморське.

ворог намагався просунутися вперед 8 разів намагався біля населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Одне боєзіткнення точиться до цього часу. Авіаційного удару зазнало Приморське. На Придніпровському напрямку ЗСУ успішно зупинили три наступи противника.

ЗСУ успішно зупинили три наступи противника. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Там противник штурмував позицій українських підрозділів 27 разів. Наразі триває два боєзіткнення. Росія скинула 18 авіабомб та здійснила 315 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін не було.

У Генеральному штабі ЗСУ за добу відзначили воїнів 47 окремої механізованої бригади, 65 окремої механізованої бригади та 40 окремої бригади берегової оборони за ефективне знищення ворога.