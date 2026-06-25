Враг продолжает наступать на позиции, успех есть только на одном направлении: обзор ситуации на фронте от ISW

Несмотря на действительно значительные потери на поле боя, противник не останавливается и продолжает наступление на ключевых направлениях. Незначительные успехи отмечаются на Александровском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как изменилась линия фронта по состоянию на 25 июня?

Российские войска предприняли попытки проникновения на севере Сумской области. Бои продолжаются в районах Бачковска, Писаревки и Новой Сичи, что может свидетельствовать об инфильтрации оккупантов в приграничные населенные пункты. В то же время Минобороны России заявило о якобы захвате Изволжанского, однако украинская группировка войск опровергла эту информацию, подчеркнув, что село остается под полным контролем Сил обороны Украины.

Также инфильтрационные операции враг провёл на севере Харьковской области. После этого украинские силы атаковали российские позиции вблизи Казачьей Лопани.

24 июня российский военный блогер заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Амбарного и Хатнего — оба населённых пункта находятся к северо-востоку от Великого Бурлука.

23 июня украинские силы нанесли удары по российским позициям в южной Глушковке, что к юго-востоку от Купянска. Аналитики предполагают, что перед этим российские войска провели операцию по проникновению.

24 июня оккупанты атаковали район между Загризовым, расположенным к северо-востоку от Боровой, а также саму Боровую.

На Славянском направлении вражеские войска также пытались осуществить инфильтрационные операции, однако украинские войска успешно атаковали оккупантов вблизи Рай-Александровки и Пазено (оба населенных пункта находятся к юго-востоку от Славянска). Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-западу от Рай-Александровки, но официальных подтверждений пока нет.

Российские войска недавно провели операцию по проникновению в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Также оккупанты продолжали ограниченные наземные операции в тактическом районе Доброполье в течение 23–24 июня, но не продвинулись вперед.

Аналогичная ситуация наблюдается на Покровском направлении.

На Александровском направлении российские войска совершили незначительное продвижение и закрепились вблизи слияния рек Соленая и Волчья, а также в районе Воскресенки. В то же время украинские силы провели успешные контратаки и сохраняют инициативу на отдельных участках, в частности между Сичневым и Вороным.

23 и 24 июня враг пытался продвинуться на Гуляйпольском направлении, однако попытки оказались безуспешными.

Российские милблогеры сообщают о продолжении ограниченных штурмовых действий на западе Запорожской области, однако украинские силы осуществляют контратаки и удерживают позиции, сдерживая продвижение противника.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 24 июня.

Как изменилась линия фронта по состоянию на 25 июня: смотрите карты ISW

Потери противника: главное

За последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 270 оккупантов. При этом враг потерял танк, 2 бронированные боевые машины, 67 артиллерийских систем, 4 РСЗО и 3 средства ПВО.

Днем ранее украинские силы разгромили важный объект в Керчи. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который россияне использовали для противодействия спутниковой связи Starlink.

Также под удар Сил обороны попал завод по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101 в Воронеже.