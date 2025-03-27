На фронте почти 200 боев, большинство – на Покровском и Лиманском направлениях, – Генштаб

Российские захватчики продолжают активно штурмовать позиции наших защитников по всей линии боевого соприкосновения. С начала суток на фронте произошло 195 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте на вечер 27 марта

В Генштабе рассказали, что за день ситуация на фронте была такой: