Россияне атаковали украинские позиции и били по селам: в Генштабе рассказали о боях 27 июля

Несколько направлений фронта ежедневно переживают десятки атак российских оккупантов. Силы обороны отражают вражеские наступления и защищают украинскую землю.

За сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений. Противник совершил 58 авиационных ударов и 3 875 артиллерийских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте на вечер 27 июля?

На Южно-Слобожанском направлении было четыре атаки в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки. Ударам российскими управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Чугуновка и Шевяковка.

направлении было четыре атаки в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки. Ударам российскими управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Чугуновка и Шевяковка. На Купянском направлении противник пытался прорваться пять раз возле Радьковки, Голубовки и Богуславки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

противник пытался прорваться пять раз возле Радьковки, Голубовки и Богуславки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. На Лиманском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

оккупанты атаковали 14 раз в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово. До сих пор продолжаются два боевых столкновения. На Северском направлении украинские защитники остановили 6 атак вблизи Серебрянки и в направлении Северска. Сейчас войска отражают одно вражеское наступление.

украинские защитники остановили 6 атак вблизи Серебрянки и в направлении Северска. Сейчас войска отражают одно вражеское наступление. На Краматорском направлении захватчик совершил одну атаку вблизи Ступочек.

захватчик совершил одну атаку вблизи Ступочек. На Торецком направлении россияне пытались вклиниться в нашу оборону 10 раз в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

россияне пытались вклиниться в нашу оборону 10 раз в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. На Покровском направлении состоялись активные наступления россиян – агрессор за день совершил 39 штурмовых и наступательных действий у Новоэкономичного, Разино, Миролюбовки, Лисовки Звирового, Удачного, Орехового, Алексеевки, Полтавки, Котлиного и направлениях Покровска, Белицкого, Новоукраинки, Новопавловки, Заповедного, Родинского. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На этом направлении украинские воины обезвредили 80 оккупантов, из которых 57 были убиты. Также Силы обороны уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотных летательных аппарата, один спутниковый терминал и одну антенну управления БпЛА.

На Новопавловском направлении защитники остановили пять атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении атак врага не было, но россияне запустили авиабомбу по Белогорью.

На Ореховском направлении россияне ударили КАБом по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник пытался прорваться в направлении Приднепровского и сбросил управляемые авиабомбы на Львов.

Генштаб отмечает 27 июля воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны за мужественное сдерживание вражеских атак.