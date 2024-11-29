Оккупанты пытаются прорваться в Покровск: карта боевых действий 29 ноября

Российские войска продолжают штурмовать чуть ли не на всех участках фронта, чтобы прорвать оборону украинских защитников. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

Оккупанты атакуют на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 25. Силы обороны отражали атаки в районах Фиголевки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудар тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

Россияне активизировались на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочок.

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лисовка.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Враг давит на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 20 попыток захватить наши позиции недалеко от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

Россияне атаковали на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.

Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте