Ракетный удар по Сумам, огромные потери оккупантов: хронология 522 дня войны

По состоянию на 30 июля в Украине длится 522 день полномасштабного вторжения России. Наши защитники дают мощный отпор врагу, а тот – несут огромные потери.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.

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Минувшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем были Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Тихое, Огурцово, Волчанск, Борисовка, Купянск, Двуречная, Западное и другие населенные пункты. Есть повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек. За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за агрессии 2 человека получили ранения.По состоянию на 30 июля только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 480 захватчиков. В общей сложности потери оккупантов уже достигли 245 700 человек. Однако окончательные данные еще уточняются.Ночью враг атаковал с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей. Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.В ночь на 30 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Целью врага были сельскохозяйственные активы. В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях. Так, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды": 2 из которых были уничтожены над Херсонщиной, 2 – на Днепровщине.Снова под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина, заявили в Днепропетровской ОВА. Ночью агрессор обстрелял ее четырежды. Бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. А на Криворожский район противник направил два "Шахеда" – их сбили. Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение. Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.29 июля силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области был уничтожен разведывательный "Мерлин-ВР".На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.Ракетоносители Черноморского флота России на боевом дежурстве пока отсутствуют.Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.Ударная рота БПЛА уничтожила российскую БМП во время ночной охоты на Запорожском направлении.По последним данным от полиции, в Сумах по меньшей мере один человек погиб и 5 получили ранения. Все гражданские.Оккупанты в очередной раз за время войны ударили по Сумам. Известно, что попали преступники по образовательному учреждению. Судя по кадрам в сети, от здания почти ничего не осталось. Скорее всего, пострадали люди, которые проходили по улице в нескольких метрах неподалеку. Ведь минимум одна женщина лежала в крови и ей оказывали помощь.