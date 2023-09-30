Россияне хотели захватить позиции возле Авдеевки и Работино: карта боевых действий 30 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики пытаются вытеснить ВСУ и снова захватить утраченные позиции, в частности возле Авдеевки и Работино. Наши защитники всеми силами сдерживают оккупантов.
За прошедшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновений. В Генштабе рассказали, что происходило на разных направлениях за прошедшие сутки.
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Война России с Украиной: ситуация на разных направленияхНа Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, а еще наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.
Ситуация возле Бахмута: картаНа Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.
Где враг больше всего атакует на Донбассе: картаНа Запорожском направлении российские захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.
Ситуация возле Работино: картаНа Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Наступление ВСУ продолжается
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурм врага на Бахмутском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Между тем, на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.