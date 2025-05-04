Более 200 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 4 мая

В Украине продолжаются 1166 сутки сопротивления полномасштабной агрессии России, наши защитники отражают атаки врага и держат оборону на ключевых направлениях. С начала суток 4 мая на фронте произошло 201 боевое столкновение.

За день российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов с применением 116 КАБов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого.



враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого. На Купянском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, еще три боевые столкновения до сих пор продолжаются.



россияне атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, еще три боевые столкновения до сих пор продолжаются. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. По состоянию на вечер еще одно боестолкновение продолжается.



в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. По состоянию на вечер еще одно боестолкновение продолжается. На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Украинские защитники успешно отбили две попытки врага продвинуться вперед, еще одно боевое столкновение продолжается.



с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Украинские защитники успешно отбили две попытки врага продвинуться вперед, еще одно боевое столкновение продолжается. На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра, также продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек.



Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра, также продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек. На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Украинские защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.



россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Украинские защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед. На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатир и в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили 70 вражеских атак, еще 12 боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, три БпЛА, один мотоцикл и одну боевую бронированную машину противника,

– добавили в Генштабе ВСУ.