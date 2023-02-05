Российские оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях: главное от Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на вечер 5 февраля российские оккупанты продолжают проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Захватчики также наносят циничные удары по территории Украины.
Остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Однако оккупанты все же несут огромные потери на войне и Вооруженные Силы дают мощный отпор врагу.
Важно Ракетная атака Харькова, в Херсоне оккупанты попали в лицей: хронология 347 дня войны
Враг пытается наступать на нескольких направлениях
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Оккупанты обстреливают Украину
В течение суток захватчики нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, есть 5 раненых среди мирного населения.
Также 2 ракеты попали в город Дружковка Донецкой области. К сожалению, повреждены 4 многоэтажки и детский сад. В результате удара 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Что происходит на разных направлениях
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
- На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Терны – Луганской.
- На Бахмутском направлении огневое влияние испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
- На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.
Россияне привлекают всех своих медиков к войне
Оккупанты продолжают привлекать медицинский персонал из-за масштабных потерь. В Покровском Луганской области на территории местной амбулатории захватчики развернули полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.
Оккупанты проводят обыски и выселяют украинцев
В городе Токмак Запорожской области россияне принудительно выселяют мирных граждан из своего жилья, чтобы заселить туда местных коллаборантов.
Кроме того, захватчики проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области. Их цель – похищение у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.
ВСУ дают мощный отпор врагу
Наша авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.
Актуальные потери оккупантов
По состоянию на 5 февраля ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов.
Потери в технике:
- танков – 3220;
- боевых бронированных машин – 6405;
- артиллерийских систем – 2 226;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796 кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5091;
- специальной техники – 203.