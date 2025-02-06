Враг понес значительные потери на Покровском направлении: вечерняя сводка Генштаба

Силы обороны продолжают сдерживать оккупационные войска по всей линии фронта. В течение суток зафиксировано 80 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении.

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Какая ситуация на фронте 5 февраля

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться к позициям украинских военных неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского. Силы обороны остановили восемь атак оккупантов, еще три боя продолжаются.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских защитников в направлениях Спирного, Северска и Верхнекаменского, все атаки были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян в районах Часового Яра и Ступочок, одно боестолкновение до сих пор продолжается. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

На Торецком направлении враг провел девять наступательных действий на позиции ВСУ в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Авиация противника нанесла удары по Клебан-Быку и Катериновке.

С начала суток враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Наши подразделения отбили 18 атак, два боестолкновения продолжается до сих пор. Улакли подверглись авиационному удару противника,

– рассказали в Генштабе.

Потери России на Покровском направлении за сутки:

убитыми и ранеными 298 человек личного состава;

16 автомобилей;

средство спутниковой связи;

окопный РЭБ;

самоходную артиллерийскую установку;

миномет.

Кроме того, украинским защитникам удалось повредить вражеские два танка, два автомобиля, БМ-21 "Град", пушку и самоходную артиллерийскую установку.

На Новопавловском направлении в течение суток украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районе Константинополя. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатир.

На Гуляйпольском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе Новополя, также нанес авиационные удары по Гуляйполю, Егоровке и Белогоровке.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять вражеских атак. Кроме того, враг нанес 37 авиационных ударов, сбросив 52 КАБы, совершил 371 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Ореховском и Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.