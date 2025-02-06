Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Найважою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Дивіться також Більше, ніж за два попередні роки: скільки ворожих артсистем ЗСУ знищили в 2024 році

Яка ситуація на фронті 5 лютого

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутися до позицій українських військових неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Сили оборони зупинили вісім атак окупантів, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки було відбито.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення досі триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції ЗСУ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

Від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника,

– розповіли у Генштабі.

Втрати Росії на Покровському напрямку за добу:

вбитими та пораненими 298 осіб особового складу;

16 автомобілів;

засіб супутникового зв'язку;

окопний РЕБ;

самохідну артилерійську установку;

міномет.

Крім того, українським захисникам вдалося пошкодити ворожі два танки, два автомобілі, БМ-21 "Град", гармату та самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку впродовж доби українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій.