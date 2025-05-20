На голову падали мины, а он ударился об дерево, – боец вспомнил смешную историю из эвакуации

Братья Яковлевы выполняют боевые задачи на фронте. Также они публикуют контент в своих соцсетях о реалиях жизни военных на службе. Снайперы имеют много интересных историй.

В частности, снайперы, военнослужащие ВСУ Кирилл и Даниил Яковлевы рассказали 24 Каналу о том, как их побратим ударился головой об дерево. Это было во время эвакуации.

Читайте также Не как мужчин, – военный сказал, при каком условии надо мобилизовать женщин

"Ему стало плохо. Нужно было его отвести к машине. Мы пошли ночью по лесу. Это было в Купянске. Падали мины, горел лес, был дым, было трудно дышать. Было трудно выйти, мы постоянно блуждали, потому что мы там ходили впервые или во второй раз. Думали, что наши ребята из другого подразделения нас застрелят. Поэтому мы там пели гимн на весь лес, есть видео", – вспомнил Кирилл Яковлев.

Они отметили, что это была настоящая ситуация. Они шли по лесу, а их спросили, кто идет. Они начали говорить все, в частности, называть слова "Укрзализныця", "паляница", петь гимн Украины. По словам Даниила Яковлева, было 3 секунды, чтобы что-то ответить, чтобы украинские бойцы поняли, что это идут не россияне.

Снайперы вели своего побратима, дошли до машины. Он снял бронежилет и шлем, споткнулся и ударился головой об дерево. Он сказал, что у него болит голова.

Мы переспрашиваем, что случилось. Он снова: "Головой ударился". Просто это настолько смешно, что он был несколько суток на позициях, где падали грады, мины. Там наши собратья получили ранения: кто-то рук, кто-то ног. По-разному. Дроны летали. Потом мы выходили из леса, мины прилетали. Есть видео, как осколки падают нам на голову. Или ветки какие-то. И он уже дошел в безопасное место и просто ударился нормально так головой,

– сказал Кирилл Яковлев.

Они заметили, что это был смешной момент, с которого они посмеялись, в частности, со своим побратимом, с которым случилась такая ситуация. Однако главное, что он жив и здоров, что у него сейчас все хорошо. Однако снайперы добавили, что выкладывать такое в интернет уже не стоит, потому что не все поймут.

К слову, Кирилл и Даниил Яковлевы назвали главное условие, как можно быстрее победить. Они подчеркивают необходимость выполнения гражданами своего долга перед страной. Ведь чем больше людей будет в армии, тем быстрее будут хорошие результаты, поэтому призывают не оправдывать свое уклонение от службы.