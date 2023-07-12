План потерпел фиаско: Череватый назвал главный вызов для россиян
Оккупанты накапливают более-менее профессиональные подразделения, которые у них еще остались с начала полномасштабного вторжения, на Лимано-Купянском направлении. Но ситуация полностью контролируется.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на Лимано-Купянском направлении находятся и десантные, и мотострелковые подразделения захватчиков.
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Эту группировку можно считать более-менее профессиональной. Ее основу составляют подразделения из регулярной российской армии.
Оккупанты маневрируют силами и средствами. Пытаются где-то выстроить оборону, как на Бахмутском направлении, где хотят контратаковать и перехватить инициативу как на Лимано-Купянском направлении,
– заметил Череватый.
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Планы оккупантов потерпели фиаско
Как отметил Череватый, оккупанты планировали осуществить большое наступление на фронте в течение зимы – в начале весны 2023 года. Однако совершенно ничего не удалось. Все из-за значительных потерь в личном составе.
Даже более-менее профессиональные подразделения российских оккупантов имеют значительное количество мобилизованных, которые плохо обучены и слабо экипированные. Мотивация у таких "военных" тоже на низком уровне.
Это можно увидеть из пленных, которых захватили на фронте, из разных подразделений – и из регулярной армии, и из так называемых частных военных компаний. Главный элемент – криминал или человек, связанный с ним. Там четкий портрет. Человек, живущий в плохих условиях; который плохо питается, плохо мотивирован и т.д.
– рассказал Череватый.
Потери российской армии: коротко
- С начала полномасштабного вторжения российские захватчики понесли колоссальные потери среди личного состава и военной техники.
- Так, с 24 февраля 2022 года Силы обороны Украины уничтожили 235 020 захватчиков. К примеру, за 23 февраля на "концерт Кобзона" отправились еще 540 единиц личного состава захватчиков.
- Также Россия потеряла 4089 танков, 7983 боевых бронированных машин, 4385 артиллерийских систем, 672 РСЗО, 3693 БПЛА оперативно-тактического уровня, 414 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов и т.д.