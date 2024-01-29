Врага не допускаем к высотам, – Мусиенко оценил ситуацию в Табаевке

Оккупанты не захватили село Табаевка, которое расположено на Купянском направлении. Там продолжаются сложные и интенсивные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметив, что вблизи Табаевки продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты продвигались на этом направлении, но их удалось откинуть.

Смотрите также Россияне попытались захватить Табаевку в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта через неделю

Враг не может прорваться дальше

Как отметил Мусиенко, украинские военные также контролируют высоты вблизи Табаевки. Это не позволяет врагу продвигаться вперед.

Населённый пункт Табаевка не захватили. Наши войска делают все для того, чтобы не дать врагу дальше продвинуться. Благодаря тому, что Сили обороны контролируют высоты, оккупанты не могут прорваться дальше,

– сказал Мусиенко.

Уже были сообщения, что оккупанты бросили подкрепление на этот участок фронта. Там привлекли большее количество техники. Ранее россияне пытались продвигаться вперед лишь небольшими штурмовыми группами. Поэтому ситуация возле Табаевки осложнилась.

Поэтому на этом направлении у врага был определенный тактический успех. Но непосредственно Табаевку сейчас контролируют украинские войска. В том числе и через полный огневой контроль благодаря высотам, куда врага не допускают,

– объяснил Мусиенко.

Потери России в войне: коротко