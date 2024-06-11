Вернули часть украинской территории: боец ВСУ рассказал о ситуации на Харьковщине

На севере Харьковской области боевые действия продолжаются круглосуточно. Ситуация была стабилизирована. ВСУ в последние дни проводили ударно-штурмовые действия, вернули часть украинской территории и закрепились.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. По его словам, враг сейчас перегруппировывается и накапливает силы.

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"С нашей стороны происходили в последние дни ударно-штурмовые действия, вернули часть украинской территории, закрепились. Сейчас враг уже перегруппировывается, накапливает силы для того, чтобы удержать то, что они смогли захватить за этот месяц", – отметил военный.

Враг пытается восстановиться

Олесь Маляревич отметил, что оккупанты пытаются перегруппироваться и накапливать силы. Враг теряет очень много живой силы, поэтому пытается восстановиться и бросает новые подразделения.

Захватчики еще имеют, к сожалению, много резервов. Поэтому на нашем направлении возле Волчанска зашли новые подразделения. Мы все наблюдаем, знаем количество, качество, с каким потенциалом они находятся. Разведка работает с нашей стороны достаточно эффективно. Делаем все необходимые действия, чтобы они не смогли закрепиться и двигаться на нас,

– рассказал военный.

Россияне проводят разведку с помощью беспилотников. Использование БПЛА развивается как в украинских защитников, так и у оккупантов. Задача ВСУ – не допустить, чтобы на нашу пехоту вышла техника или пехотные группы России. То есть украинские бойцы уничтожают силы врага на подходах, дистанционно минируют, уничтожают опорные пункты, любой транспорт.

"То же самое делают они. Но всегда говорю, что главное в технологиях – это не количество, а качество использования. У нас по некоторым позициям паритета нет. У нас меньше такой техники. Но качество использования мы стараемся сделать лучше. То есть у нас постоянное обучение, мы ищем людей", – подчеркнул заместитель командира.

Батальон "Ахиллес" нуждается в людях

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр рассказал, что им нужны новые люди. Он отметил, что прежде всего необходимо иметь желание, заполнить анкету. Далее с человеком связываются по видео, общаются и определяют направление, где этот человек может работать.

Общая военная подготовка длится полтора месяца. Далее зависит от квалификации и способности человека учиться. Обучение в среднем занимает полтора – три месяца. Чем сложнее техника, тем больше обучение. Однако обучение продолжается постоянно, ведь технологии постоянно меняются.

Приходишь и мы точно уже определяемся, каким вектором ты будешь двигаться. Ты будешь пилотом, штурманом, инженером, РЭБ-специалистом. У нас много разных вариантов, уже на месте определимся, чтобы человек любил свою работу, знал, что делает и зачем,

– подчеркнул Маляревич.

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