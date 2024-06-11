Про це 24 Каналу повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. За його словами, ворог зараз перегруповується та накопичує сили.

Дивіться також Важкі бої в Часовому Яру і провокація росіян у Рижівці: як змінилася лінія фронту за тиждень

"З нашого боку відбувалися останніми днями ударно-штурмові дії, повернули частину української території, закріпилися. Наразі ворог вже перегруповується, накопичує сили для того, щоб втримати те, що вони змогли захопити за цей місяць", – зауважив він.

Ворог намагається відновитись

Олесь Маляревич зазначив, що окупанти намагаються перегруповуватись та накопичувати сили. Ворог втрачає дуже багато живої сили, тому намагається відновитись та кидає нові підрозділи.

Загарбники ще мають, на жаль, багато резервів. Тому на нашому напрямку, біля Вовчанська зайшли нові підрозділи. Ми все спостерігаємо, знаємо кількість, якість, з яким потенціалом вони перебувають. Розвідка працює з нашого боку достатньо ефективно. Робимо всі необхідні дії, щоб вони не змогли закріпитися і рухатись на нас,

– розповів військовий.

Росіяни проводять розвідку за допомогою безпілотників. Використання БпЛА розвивається як в українських захисників, так і в окупантів. Завдання ЗСУ – не допустити, щоб на нашу піхоту вийшла техніка або піхотні групи Росії. Тобто українські бійці знищують сили ворога на підходах, дистанційно мінують, знищують опорні пункти, будь-який транспорт.

"Те саме роблять вони. Але завжди кажу, що головне в технологіях – це не кількість, а якість використання. У нас по деяких позиціях паритету немає. У нас менше такої техніки. Але якість використання ми намагаємося зробити кращою. Тобто у нас постійне навчання, ми шукаємо людей", – підкреслив заступник командира.

Батальйон "Ахілес" потребує людей

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр розповів, що їм потрібні нові люди. Він наголосив, що насамперед необхідно мати бажання, заповнити анкету. Далі із людиною зв'язуються по відео, спілкуються та визначають напрямок, де ця особа може працювати.

Загальна військова підготовка триває півтора місяця. Далі залежить від кваліфікації та здатності людини вчитися. Навчання у середньому займає півтора – три місяці. Чим складніша техніка, тим більше навчання. Однак навчання триває постійно, адже технології постійно змінюються.

Приходиш і ми точно вже визначаємось, яким вектором ти будеш рухатись. Ти будеш пілотом, штурманом, інженером, РЕБ-спеціалістом. У нас багато різних варіантів, вже на місці визначимось, щоб людина любила свою роботу, знала, що робить, і навіщо,

– наголосив Маляревич.

Ситуація на Харківському напрямку: останні новини