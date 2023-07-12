Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что для россиян это самое удобное направление наступления.

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Зависли возле Торского

Задача оккупантов – связать украинские стратегические резервы, чтобы ВСУ начали перебрасывать силы на Лиманское направление.

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Россияне возле Кременной в сторону Торского за последние дни продвинулись на несколько километров. Подошли к селу Диброва и направляются на Лиман, однако реку Жеребец они не форсировали. Пока они зависли в районе Торского.

Это уже не в первый раз происходит. Как только россияне выдвигаются к Торскому, собирается украинский "кулак" и мы бьем им в "подбрюшье" с Юга фланговым ударом. И оккупанты либо рассеиваются по полям, либо ликвидируются, либо отходят,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Поэтому, по мнению военного эксперта, в ближайшее время это движение врага будет купировано силами обороны. Но общее направление в районе Луганского фронта довольно опасно для ВСУ. Ведь для россиян это направление – самое оптимальное для использования сил и средств, выделенных для выполнения боевых задач.

Роман Свитан объяснил, насколько угрожающая ситуация из-за определенных успехов россиян на Лиманском направлении: смотрите видео

Однако у украинских сил достаточно ресурсов, чтобы противостоять врагу. По самому пессимистичному сценарию наши военные могут отойти за Оскол и Северский Донец. Но в этом случае придется уходить из Лимана.

Целесообразность нашего ухода зависит от плана Главнокомандующего. Если одно из направлений нашего прорыва под Сватовым – на окружение Донбасса, тогда отходить наши войска не будут,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Если, по крайней мере, в этом году такой задачи нет, то все будет зависеть от оперативно-тактической ситуации.

"Однако оккупанты, скорее всего, дальше не пойдут. Их задача – выйти на границы Оскола – Оскольского водохранилища и Северского Донца и "зарыться". Это хорошие оборонительные рубежи", – предположил Роман Свитан.

Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что на Лимано-Купянском направлении враг накопил десантные и мотострелковые подразделения. А потому эту группировку можно считать более или менее профессиональной. Также он добавил, что россияне "маневрируют силами и средствами" и, в частности, на Лимано-Купянском направлении пытаются контратаковать.

Какая ситуация на фронте