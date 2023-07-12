Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що для росіян це найзручніший напрямок для наступу.

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Зависли біля Торського

Завдання окупантів – зв'язати українські стратегічні резерви, щоб ЗСУ почали перекидати сили на Лиманський напрямок.

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Росіяни біля Кремінної у бік Торського за останні дні просунулись на декілька кілометрів. Підійшли до села Діброва та прямують на Лиман, проте річку Жеребець вони не форсували. Наразі вони зависли в районі Торського.

Це вже не вперше відбувається. Щойно росіяни висуваються до Торського, збирається український "кулак" і ми б'ємо їм у "підчерев'я" з Півдня фланговим ударом. І окупанти або розсіюються по полях, або ліквідуються, або відходять,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Тому, на думку військового експерта, найближчим часом цей рух ворога буде купований Силами оборони. Але загальний напрямок в районі Луганського фронту є доволі небезпечним для ЗСУ. Адже для росіян цей напрямок – найоптимальніший для використання сил та засобів, які виділені для виконання бойових завдань.

Роман Світан пояснив, наскільки загрозливою є ситуація через певні успіхи росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео

Проте українські сили мають достатньо ресурсів, щоб протистояти ворогу. За найпесимістичнішим сценарієм, наші військові можуть відійти за Оскіл та Сіверський Донець. Але у цьому випадку доведеться відходити з Лимана.

Доцільність нашого відходу залежить від задуму Головнокомандувача. Якщо один з напрямків нашого прориву під Сватовим – на оточення Донбасу, тоді відходити наші війська не будуть,

– відзначив полковник запасу ЗСУ.

Якщо ж принаймні цього року такого завдання немає, то все буде залежати від оперативно-тактичної ситуації.

"Однак окупанти найімовірніше далі не підуть. Їхнє завдання – вийти на кордони Оскола – Оскільського водосховища та Сіверського Донця і "заритися". Це гарні оборонні рубежі", – припустив Роман Світан.

Зверніть увагу! Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог накопичив десантні та мотострілецькі підрозділи. А тому це угруповання можна вважати більш-менш професійним. Також він додав, що росіяни "маневрують силами та засобами" і зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку пробують контратакувати.

Яка ситуація на фронті