Не Сумы и Херсон: какая основная цель России на летне-осеннее наступление

Основным направлением для наступления российских оккупантов может быть выход на административные границы Донецкой области. Это означает попытку захватить агломерацию Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск, выход на нее с разных направлений.

В частности, через Константиновку, со стороны Покровска, Торецка, Лимана, Боровой, наступление на агломерацию со всех возможных сторон. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Давид Шарп.

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Основная цель российского наступления

Давид Шарп отметил, что у российской армии нет очень много сил для того, чтобы эскалировать ситуацию, создавать новые направления. Однако у них есть часть сил, которая освободилась из Курской области.

Форсирование Днепра враг может осуществить лишь мощными группировками, которые могли бы закрепиться, осуществлять снабжение, расширять этот плацдарм. Этого нельзя исключать, однако сейчас это маловероятно. Также вряд ли основными целями будет Сумская область.

Однако основной целью захватчиков летом – осенью 2025 года может быть выход на административные границы Донецкой области. Говорится о попытке захватить агломерацию Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск, выход на нее с разных направлений.

В частности, через Константиновку. Это со стороны Покровска, Торецка, Лимана, Боровой. Со всех сторон наступление на эту важную агломерацию. Можно предположить, что минимум Константиновка и Покровск на локальном уровне, все остальное – на глобальном уровне – это основная цель российской военной кампании лета – осени 2025 года,

– считает военный эксперт.

Враг пытается реализовать те цели, которые перед ним стоят. Есть определенные угрозы для Покровска, ведь россияне пытаются искать слабые места и давить.