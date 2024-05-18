Захватчики атакуют различными тактиками. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.
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Враг продолжает давить
Владимир Назаренко отметил, что уже которую неделю захватчики продолжают давить. Однако преимущественно у россиян ничего не удается. Украинские бойцы отражают их атаки.
Говорится об атаках разного рода. Оккупанты пытаются продвигаться как малыми группами пехотинцев, так и с применением большого количества техники, бронетехники, с десантом.
Иногда бывает, что на разных направлениях враг забрасывает, как на маршрутках, на бронетехнике десант. Высаживает их и возвращает обратно. В большинстве случаев эти силы врага разбиваются еще на этапе подвоза, накопления, логистики, когда это все видно,
– сказал офицер.
Россияне продолжают использовать управляемые авиабомбы разного веса, взрывной мощности и так далее. Важно, чтобы самолеты, с которых запускаются эти КАБ, ежедневно падали. У врага есть огромный ресурс личного состава, техники, артиллерии, боеприпасов и так далее.
Что происходит на фронте: главное
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска пытаются прорвать оборону, а бойцы ВСУ отражают атаки и пытаются оттеснить врага. За прошедшие сутки на всем фронте произошло в целом 116 боевых столкновений.
- В частности, на Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои. В Генштабе сообщили, что противник при поддержке авиации пытался пять раз прорвать рубежи нашей обороны в районах Липцев и Волчанска.
- Украинские защитники продолжают наносить врагу большие потери в личном составе на фронте. В течение последних суток украинским защитникам удалось ликвидировать еще 1 210 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 491 080 захватчиков.