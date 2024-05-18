Загарбники атакують різними тактиками. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.
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Ворог продовжує тиснути
Володимир Назаренко зазначив, що вже який тиждень загарбники продовжують тиснути. Однак переважно у росіян нічого не вдається. Українські бійці відбивають їхні атаки.
Мовиться про атаки різного роду. Окупанти намагаються просуватися як малими групами піхотинців, так й із застосуванням великої кількості техніки, бронетехніки, з десантом.
Інколи буває, що на різних напрямках ворог закидає, як на маршрутках, на бронетехніці десант. Висаджує їх і повертає назад. У більшості випадків ці сили ворога розбиваються ще на етапі підвозу, накопичення, логістики, коли це все видно,
– сказав офіцер.
Росіяни продовжують використовувати керовані авіабомби різної ваги, вибухової потужності і так далі. Важливо, щоб літаки, з яких запускаються ці КАБ, щодня падали. У ворога є величезний ресурс особового складу, техніки, артилерії, боєприпасів і так далі.
Що відбувається на фронті: головне
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються прорвати оборону, а бійці ЗСУ відбивають атаки та намагаються відтіснити ворога. Протягом минулої доби на всьому фронті відбулося загалом 116 бойових зіткнень.
- Зокрема, на Харківському напрямку тривають важкі бої. У Генштабі повідомили, що противник за підтримки авіації намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська.
- Українські захисники продовжують завдавати ворогу великих втрат в особовому складі на фронті. Протягом останньої доби українським захисникам вдалося ліквідувати ще 1 210 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила 491 080 загарбників.