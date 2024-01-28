Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что Россия уже потерпела поражение на Севере Украины. Также они бежали из Харьковской области., а потом – с правобережья Херсона.

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Никакого дипломатического урегулирования войны не будет

Как подчеркнул Коваленко, за это время Россия испытала много колоссальных репутационных ударов. Но это не принудило их отрешиться от собственных планов.

Даже если они потеряют контроль над левобережьем Херсонщины или над частью Запорожской области; даже если останутся без Керченского моста; даже если в Санкт-Петербурге будет постоянно что-то взрываться, они все равно не откажутся от своих планов. Это нужно давно понять. Ни одно поражение не заставит их покинуть свои амбиции по захвату Украины,

– отметил Коваленко.

Важно отодвинуть россиян к границам 1991 года. Но даже тогда они будут мобилизовать свое население. Поэтому ни о каком дипломатическом урегулировании войны не может быть и речи.

Единственный вариант – полное уничтожение оккупантов. Но для этого необходима соответствующая помощь от международных партнеров. К сожалению, пока они не дают достаточно вооружения, чтобы быстро осуществить эти цели.

Ситуация на фронте: коротко