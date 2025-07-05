В военном плане Днепропетровщина не будет иметь большого значения для врага. Это 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Продолжаются бои на разных направлениях

Иван Тимочко отметил, что на Северо-Слобожанском направлении, на Сумщине оккупанты приостановили наступление. Вероятнее всего, вскоре будут сообщения о том, где украинским бойцам удалось улучшить свое положение на этом направлении.

На Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска россияне не имеют продвижений. Количество боевых столкновений на Купянском направлении свидетельствует о том, что враг не отказывается от него. Достаточно высокая интенсивность боевых действий на Лиманском направлении, которое по количеству боевых столкновений уступает только Новопавловскому и Покровскому.

Краматорское направление, Часов Яр, Торецк. Противник хочет также все-таки прорваться в Константиновку, которая ему интересна, потому что они хотят выйти на Дружковку. Оттуда прорываться на Краматорск, Славянск. То есть с учетом наступления противника на Покровском направлении понимаем, что приоритетным в его агрессии является все-таки Донецкое направление,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Новопавловское или Днепропетровское направление врага интересует больше в политическом плане. Также стоит задача выровнять фланги наступательных порядков на Покровском направлении.

Днепропетровская область для них – это политическое решение. Я думаю, что под это уже заготовлены десятки методичек российских пропагандистов, которые ждут какого-то подтверждения, чтобы запустить очередную волну дезинформации, как россияне успешно широким фронтом прорвались где-то в сторону Днепропетровщины. Хотя такого значения в военном плане для них это не будет иметь,

– подчеркнул Тимочко.

По его словам, если не знать, где пролегает административная граница, то это невозможно вычислить. Бои там как происходили в пределах малых населенных пунктов и полей, так продолжаются и дальше.

Захватчики пытались в один момент атаковать Ореховское направление. Но по сравнению с тем, что происходит на Покровском, то значительно меньше. Также есть боевые столкновения на Херсонском направлении. Но это больше попытки врага выбить украинские подразделения на островах в русле реки Днепр. Там происходят больше артиллерийские дуэли.

Как может меняться ситуация

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ сказал, что сейчас активная линия фронта имеет 1200 километров. Кроме этого, все границы с Россией, Беларусью – это примерно 2500 километров. Поэтому любое направление может стать более горячим или спокойным. Все будет зависеть от приоритетов, которые ставятся перед российской армией, а также имеющегося личного состава.

Для ВСУ важно, насколько враг будет рассчитывать на каком-то направлении прорвать линию обороны, насколько украинские бойцы будут там активно привлекать резервы, силы. Перед нашей армией стоит много вызовов. В частности, как противодействовать массированным ударам вражеских дронов, активизации авиации оккупантов вдоль линии фронта.

Поэтому ситуация вдоль линии фронта достаточно серьезная. На тех направлениях, которые для противника являются приоритетными не всегда в военном плане, а чаще в политическом, интенсивность боев очень жесткая.

Где-то местность переходит из рук в руки, где-то, к сожалению, мы теряем, где-то мы выбиваем противника. Я не назвал бы эту линию фронта окопной. Потому что окопная означает сплошные окопы с обеих сторон на десятки или сотни километров. Но это достаточно статичная линия фронта, где изменений что для нас, что для противника в плане каких-то масштабных продвижений нет,

– добавил Тимочко.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлении.