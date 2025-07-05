У військовому плані Дніпропетровщина не матиме великого значення для ворога. Це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Тривають бої на різних напрямках

Іван Тимочко зазначив, що на Північно-Слобожанському напрямку, на Сумщині окупанти призупинили наступ. Найімовірніше, незабаром будуть повідомлення про те, де українським бійцям вдалося покращити своє становище на цьому напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку, у районі Вовчанська росіяни не мають просувань. Кількість бойових зіткнень на Куп'янському напрямку свідчить про те, що ворог не відмовляється від нього. Досить висока інтенсивність бойових дій на Лиманському напрямку, який за кількістю бойових зіткнень поступається тільки Новопавлівському та Покровському.

Краматорський напрямок, Часів Яр, Торецьк. Противник хоче також все-таки прорватися до Костянтинівки, яка йому цікава, бо вони хочуть вийти на Дружківку. Звідти прориватися на Краматорськ, Слов'янськ. Тобто з урахуванням наступу противника на Покровському напрямку розуміємо, що пріоритетним в його агресії є все-таки Донецький напрямок,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Новопавлівський або Дніпропетровський напрямок ворога цікавить більше у політичному плані. Також стоїть завдання вирівняти фланги наступальних порядків на Покровському напрямку.

Дніпропетровська область для них – це політичне рішення. Я думаю, що під це вже заготовлені десятки методичок російських пропагандистів, які чекають якогось підтвердження, щоб запустити чергову хвилю дезінформації, як росіяни успішно широким фронтом прорвалися десь у бік Дніпропетровщини. Хоча такого значення у військовому плані для них це не буде мати,

– підкреслив Тимочко.

За його словами, якщо не знати, де пролягає адміністративна межа, то це неможливо вирахувати. Бої там як відбувалися у межах малих населених пунктів і полів, так тривають і далі.

Загарбники намагалися в один момент атакувати Оріхівський напрямок. Але порівняно з тим, що відбувається на Покровському, то значно менше. Також є бойові зіткнення на Херсонському напрямку. Але це більше спроби ворога вибити українські підрозділи на островах у річищі річки Дніпро. Там відбуваються більше артилерійські дуелі.

Як може змінюватися ситуація

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ сказав, що зараз активна лінія фронту має 1200 кілометрів. Крім цього, усі кордони з Росією, Білоруссю – це приблизно 2500 кілометрів. Тому будь-який напрямок може стати більш гарячим чи спокійним. Усе залежатиме від пріоритетів, які ставляться перед російською армією, а також наявного особового складу.

Для ЗСУ важливо, наскільки ворог буде розраховувати на якомусь напрямку прорвати лінію оборони, наскільки українські бійці будуть там активно залучати резерви, сили. Перед нашою армією стоїть багато викликів. Зокрема, як протидіяти масованим ударам ворожих дронів, активізації авіації окупантів вздовж лінії фронту.

Тому ситуація вздовж лінії фронту досить серйозна. На тих напрямках, які для противника є пріоритетними не завжди у військовому плані, а частіше у політичному, інтенсивність боїв дуже жорстка.

Десь місцевість переходить з рук в руки, десь, на жаль, ми втрачаємо, десь ми вибиваємо противника. Я не назвав би цю лінію фронту окопною. Тому що окопна означає суцільні окопи з обох сторін на десятки чи сотні кілометрів. Але це достатньо статична лінія фронту, де змін що для нас, що для противника у плані якихось масштабних просувань немає,

– додав Тимочко.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському та Лиманському напрямку.