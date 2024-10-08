Самый горячий участок фронта: Генштаб сказал, где за сегодня оккупанты атаковали почти 40 раз

С начала суток 8 октября на фронте произошло более 140 боевых столкновений. Оккупанты пытаются прорвать оборону и захватить все больше наших территорий. Однако украинские защитники дают жесткий отпор российским захватчикам.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 22:00 8 октября, где сегодня горячее всего – сообщил Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 8 октября

С начала этих суток на фронте произошло 142 боевых столкновения. Украинские защитники и защитницы решительно дают отпор попыткам агрессора продвинуться в глубину нашей территории. Воины наносят оккупантам эффективное огневое поражение, истощая их по всей линии фронта.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг 39 раз атаковал наши позиции. По уточненной информации, до сих пор идет 3 боестолкновения,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Горячее всего – на Кураховском направлении: смотрите карту

На Харьковском направлении агрессор 4 раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Старицы. 3 боестолкновения закончились без успеха для оккупантов, один бой еще продолжается.

Россияне штурмовали 16 раз на Купянском направлении. Наши защитники отбили 12 атак, еще 4 – пока продолжаются.

На Лиманском в течение суток оккупанты 18 раз атаковали позиции украинских военных. Силы обороны дали жесткий отпор оккупантов, впрочем, 1 боестолкновение продолжается до сих пор.

Между тем на Северском направлении враг также потерпел неудачу во время двух боевых столкновений.

На Краматорском – защитники остановили 3 наступательных действия врага вблизи Калиновки, Часового Яра, Ступочок. Еще один бой идет у Белой Горы, однако ситуация контролируется.

За эти сутки оккупанты 12 раз атаковали на Торецком направлении. Захватническая армия активно применяла авиацию.

Оккупанты понесли значительные потери на Покровском направлении

На Покровском россияне 37 раз пытались прорвать нашу оборону. 4 вражеские атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери, – сегодня на этом направлении было обезврежено более 210 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Кроме этого, повреждены танк и АГС врага,

– заявили в Генштабе.

На Времовском направлении оккупанты совершили 6 наступательных действий. Привлекали штурмовую и бомбардировочную авиацию. Наши защитники отбили 4 атаки, еще 2 продолжаются.

Россияне пытаются продвинуться у Работино

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Работино и Новоданиловки,

– сообщили в Генштабе.

В то же время отметили, наши воины отбили 2 вражеских штурма. Кстати, на Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, 6 раз атакуя оборонительные рубежи.