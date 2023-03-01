Стреляют, а затем рисуют вокруг мишень, – Грабский о численности войск и целях врага

Российское военно-политическое руководство поставило задачу выйти на границы Луганской и Донецкой областей до конца марта. У противника есть еще месяц, чтобы добиться желаемого.

Учитывая темпы наступления, которые мы наблюдаем сейчас, есть сомнения, что им это физически удастся. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Потенциал еще есть

По словам военного эксперта, продвижение все равно возможно. Есть проблема Бахмута, тяжелая ситуация в районе Авдеевки. Наши ребята держатся в районе Марьинки, мы уверенно удерживаем позиции в районе Угледара. Поэтому озвученная цель для врага может быть недостижима.

"Но это не помешает захватчикам сказать, что целью наступления был Бахмут. Вспоминается старая японская легенда о лучнике, который всегда попадал в цель. Потом выяснилось, что он просто рисовал вокруг стрелы мишень, и казалось, что цель достигнута. Похожая ситуация и у россиян", – сказал Грабский.

На других направлениях, добавляет он, противник продолжает попытки прорываться. Отчаянные бои идут в Кременском лесу, где украинские защитники отбивают атаки врага, сдерживая наступление.

"В общем, ситуация еще сложная. Противник имеет достаточный потенциал, он не ввел в бой ресурсы и резервы, которые позволили бы нам сказать, что он вышел на пик своих возможностей. Потенциал у него еще есть", – подчеркнул военный эксперт.

Учитывая то, что новая волна мобилизации не объявлялась, противник имеет определенные ограничения. Как отметил Грабский, численность российских войск на линии фронта оценивается в 360 – 370 тысяч. Также есть около 150 тысяч резерва.

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