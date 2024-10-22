Оккупанты продвинулись на Донетчине: аналитики DeepState показали, где именно

Российские захватчики продвинулись в Донецкой области. В частности, в Бахмутском и Покровском районах.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Они обновили свою карту боевых действий ночью 22 октября.

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Ситуация на фронте 22 октября: карта DeepState

По словам аналитиков, оккупанты продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Липовке.

Заметим, что поселок Нелиповка расположен в Бахмутском районе Донецкой области. Город Курахово, а также села Водяное и Лисовка – в Покровском.

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Россияне продвинулись в Лисовке: смотрите на карте

Продвижение захватчиков возле Курахово: смотрите на карте

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Оккупанты улучшили свои позиции возле Нелиповки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Водяного: смотрите на карте