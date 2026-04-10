Через несколько недель Россия попытается перейти к более масштабным атакам, –Трегубов

Интенсивность боевых действий со стороны россиян будет увеличиваться. С наступлением весны появилось больше возможностей для проникновения личного состава на всех направлениях.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что сейчас оккупанты концентрируют силы. Затем они попытаются этим воспользоваться.

Смотрите также Трегубов четко ответил, на чьей стороне преимущество в дронах на фронте

"Если смогут, если у них не будет таких перебоев, но якобы таких нет, они попытаются, возможно, через несколько недель что-то более масштабное. Но мы к этому готовимся. Не первый год это происходит весной, когда "зеленка", – сказал он.

Что происходит возле Купянска?

Виктор Трегубов отметил, что враг не отказывается от намерений захватить Купянск. Сейчас россияне активно сосредотачивают на нем усилия. До последней недели это касалось прежде всего территории к востоку от Купянского плацдарма, на левом берегу реки Оскол.

Сейчас активизировались с севера снова. То есть опять они очень хотят захватить Купянск, создать там какую-то свою логистическую базу. Поэтому активно наступают прежде всего на Купянск-Узловой, а во вторую очередь – на сам Купянск,

– пояснил спикер.

По его словам, снова приходится сдерживать активизацию действий врага. Сам Купянск находится под украинским контролем. Но окрестности города и населенные пункты, что его окружают, сейчас под активным давлением россиян.

Обратите внимание! В ISW отметили, что украинские войска продвинулись на Купянском направлении. 7 апреля наши защитники продвинулись в Песчаном. 8 апреля СОУ нанесли успешные удары по позициям врага в северном Купянске, которые они смогли занять после инфильтрационных операций.

