Ночная массированная атака Одессы с жертвами: хронология 515 дня войны

В Украине длится 515-й день полномасштабного вторжения России. Защитники обороняют наши территории и мощно отбивают вражеские атаки.

О главных событиях 23 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене – рассказывает 24 Канал.

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ВСУ уже уничтожили 241 960 оккупантов, за минувшие сутки – 630 солдат.



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, БМП и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона. Из-за агрессии 1 человек погиб.Вчера, 22 июля, в 12:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.Ночью по населенным пунктам Днепропетровщины дважды били артиллерия оккупантов. Под прицелом – Марганецкая громада и Никополь. В последнем повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задел легковой автомобиль и линию электропередач.

Обстрел Днепропетровщины / фото ОВА

Сообщают, что в поврежденном Доме ученых выбиты почти все витражи и повреждена старинная мебель.Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.По состоянию на данный момент известно о 1 погибшем. Одного человека успешно деблокировали. 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.В Одессе повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты поврежден собор украинской православной церкви (московского патриархата). Пострадали 2 памятника архитектуры. По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.В ОК "Юг" сообщили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М. Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения по портовой инфраструктуре, не менее 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.Сразу после воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области в ночь на 23 июля, прогремела серия громких взрывов в областном центре. Враг открыл огонь по региону из С-300.В Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. Информация о пострадавших уточняется.Российские военные продолжают терроризировать Юг Украины. В направлении Одесщины враг выпустил целый ряд ракет разного типа базирования. В Одессе сообщали о взрывах, вспыхнул пожар.

Последствия ударов по Одессе / фото ОК "Юг"