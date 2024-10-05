Путин пытается достичь максимальных результатов: боец назвал 2 причины

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается достичь максимальных результатов на поле боя до выборов президента США. Ведь когда Белый дом заработает с новым лидером, будет понятен вектор Запада.

Важно, чтобы эта турбулентность в Штатах закончилась как можно скорее. Это 24 Каналу отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Россия пытается достичь максимальных результатов на поле боя до того времени, когда закончится политическая турбулентность в США. Когда снова центр решения заработает, будет понятен вектор общеевропейский. США является лидером, какой вектор у Штатов – такой у большинства европейских стран. Поэтому очень важно, чтобы эта турбулентность закончилась как можно скорее", – сказал он.

Также Украине важно получить разрешение на применение высокоточного западного оружия вглубь территории России. В частности, по стратегическим складам, это должно сделать невозможной способность врага так интенсивно вести огонь по украинским позициям. А также нужны атаки по российским аэродромам ближнего базирования, с которых снимаются самолеты для ударов по Украине.

К слову, полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп считает то, что США и Великобритания до сих пор не позволили Украине наносить удары дальнобойным оружием Запада по России, одним из крупнейших провалов. Враг атакует украинские города и села сотнями КАБов в неделю, а наше государство не может ударить в ответ.

Нужно выйти в паритет

Юрий Федоренко отметил, что есть много проблемных вопросов. Однако Украина в тех направлениях, в которых может, прогрессирует достаточно быстро. Например, летом 2023 года можно было слышать о единичном применении оперативного уровня наших беспилотных систем на территории России.

Уже летом 2024 года мы вышли почти в паритет по возможностям нанесения поражений на территории России с помощью наших беспилотников. Чтобы выйти в паритет по возможности уничтожения военной инфраструктуры врага, нам необходимо высокоточное вооружение,

– подчеркнул военный.