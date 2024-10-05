Важливо, щоб ця турбулентність у Штатах закінчилась якомога швидше. Це 24 Каналу зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Росія намагається досягнути максимальних результатів на полі бою до того часу, коли закінчиться політична турбулентність у США. Коли знову центр рішення запрацює, буде зрозумілий вектор загальноєвропейський. США є лідером, який вектор у Штатів – такий у більшості європейських країн. Тому дуже важливо, щоб ця турбулентність закінчилась якомога швидше", – сказав він.

Також Україні важливо отримати дозвіл на застосування високоточної західної зброї вглиб території Росії. Зокрема, по стратегічних складах, це має унеможливити здатність ворога так інтенсивно вести вогонь по українських позиціях. А також потрібні атаки по російських летовищах ближнього базування, з яких знімаються літаки для ударів по Україні.

До слова, полковник британської армії у відставці Річард Кемп вважає те, що США та Велика Британія досі не дозволили Україні завдавати ударів далекобійною зброєю Заходу по Росії, одним з найбільших провалів. Ворог атакує українські міста та села сотнями КАБів на тиждень, а наша держава не може вдарити у відповідь.

Потрібно вийти у паритет

Юрій Федоренко зазначив, що є багато проблемних питань. Однак Україна у тих напрямках, в яких може, прогресує достатньо швидко. Наприклад, влітку 2023 року можна було чути про поодиноке застосування оперативного рівня наших безпілотних систем на території Росії.

Уже влітку 2024 ми вийшли майже в паритет по можливостях завдання уражень на території Росії за допомогою наших безпілотників. Щоб вийти в паритет по можливості знищення військової інфраструктури ворога, нам необхідне високоточне озброєння,

– наголосив військовий.