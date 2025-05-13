Ситуация приближается к критической: России крайне необходимо провести летнее наступление

Оккупанты имеют определенные продвижения. Однако враг имеет многочисленные потери. Лето 2025 года станет началом проблем россиян, поэтому им нужно провести летнее наступление.

Захватчики еще могут продолжать агрессию, но постепенно ее уровень будет падать. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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Замысел оккупантов

Дмитрий Жмайло отметил, что враг имеет продвижения с помощью очень больших потерь. В России продолжаются скрытые мероприятия по мобилизации, рекрутингу. К счастью, некоторые регионы не выполняют планы. Потому что у их региональных правительств нет денег, чтобы давать большие выплаты.

Лето 2025 года станет началом проблем, а более активно – к концу года. Именно поэтому Россия хочет провести свою летнюю наступательную кампанию. Потому что подсохла земля. Они хотят использовать свое численное преимущество, чтобы захватить новые позиции или добиться какого-то прорыва, подойти вплотную к той же Константиновке. Хотя бы что-то, чтобы выставить нас в негативном свете,

– объяснил он.

К сожалению, враг еще может продолжать агрессию, но постепенно ее уровень будет падать. Например, сейчас у оккупантов нет доминирования в воздухе, которое было в начале полномасштабного вторжения. Они наращивают свою беспилотную составляющую, чтобы как-то перекрыть невозможность применять в полной мере ракетное вооружение.

Но однозначно они будут бросать новые волны. Потому что им выгодно максимум уничтожить свой контингент в Украине. Потому что их возвращение в Россию повлечет за собой те проблемы, которые она уже имела после Афганистана, первой и второй чеченских кампаний: бандитизм, криминал, незаконный оборот оружия, "крышевание" других маргинальных сфер,

– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Замысел россиян заключается в том, чтобы максимально сжечь все в Украине. Затем, через три – четыре года по-новому мобилизовать армию, учесть ошибки и начать новый виток более жесткой агрессии. Кремль верит, что достигнет этого плана. По состоянию на сейчас враг хочет максимально затянуть время.