Россияне застряли под Покровском и потеряли логистику под Константиновкой: обзор фронта от ISW

Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на отдельных участках фронта и наносить удары по российской логистике в тылу. В то же время армия врага не прекращает наступательных действий на востоке и юге.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на основных направлениях фронта?

Сумское направление

Главной целью российских войск на Сумщине остается создание так называемой буферной зоны вдоль государственной границы. Несмотря на заявления врага о продвижении, украинские военные продолжают удерживать позиции к северо-востоку от Сум.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что подразделения ВСУ действуют южнее Мирополья, где ранее оккупанты заявляли о своем присутствии. В то же время российские военные блогеры утверждают, что их войска смогли продвинуться на юго-восток от населенного пункта.

Харьковская область

На севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука россияне продолжали штурмовые действия, однако продвинуться не смогли. Основной целью Кремля здесь остается оттеснение украинских сил от границы и создание буферной зоны возле Белгородской области.

Кроме того, Москва стремится приблизиться к Харькову настолько, чтобы город находился под постоянной угрозой артиллерийских ударов. Однако пока врагу это не удается.

Купянск и Боровая

На Купянском направлении российские войска используют тактику небольших инфильтрационных групп. По данным ISW, украинские силы обнаружили и ликвидировали одну из таких групп вблизи Песчаного.

Россияне также пытаются закрепиться в окрестностях Купянска и в районе Купянска-Узлового. В то же время продвижение оккупантов значительно усложняют украинские беспилотники, которые активно работают по живой силе и логистике противника.

На направлении Боровой российские атаки также не дали результата. Наоборот, украинские военные проводили контратаки вблизи Карповки.

Лиманское и Славянское направления

На Лиманском направлении российские войска осуществляли инфильтрационные операции, пытаясь проникнуть в украинскую оборону. Впрочем, геолокационные кадры показывают, что ВСУ нанесли удары по занятым россиянами позициям на северо-западе Лимана.

По данным ISW, после проникновения оккупантов украинские военные провели контратаки и восстановили контроль над частью территорий.

Константиновское направление

Одним из самых напряженных участков остается район Константиновки и Дружковки. По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, Силы обороны очистили район Длинной Балки от российских разведывательных групп. В то же время оккупанты смогли продвинуться на отдельных участках на востоке и юго-западе от Константиновки.

Ключевую роль здесь играют украинские дроны. Командир батальона беспилотных систем сообщил, что российские войска фактически отказались от использования тяжелой бронетехники на этом направлении из-за высоких потерь.

ВСУ расширили так называемую "зону поражения" дронов в район Горловки. Поэтому российским военным приходится преодолевать значительные расстояния пешком, а логистика оккупантов существенно усложнилась.

Покровское, Добропольское и Новопавловское направления

На направлении Доброполья российские войска проводили ограниченные атаки, однако успеха не достигли.

Также без существенных изменений прошли сутки на Покровском и Новопавловском направлениях. Несмотря на постоянные штурмы, российским войскам не удалось продвинуться вперед. В то же время аналитики зафиксировали новые попытки инфильтрации российских групп вблизи Александровки и Толстого.

Запорожское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали атаки, но продвинуться не смогли. Зато геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении украинских сил вблизи Лобкового на западе Запорожской области. Это один из участков фронта, где ISW зафиксировал территориальные успехи ВСУ.

Херсонщина и Крым

На Херсонском направлении враг безуспешно атаковал вблизи острова Белогрудый. В то же время украинские силы продолжают системно разрушать логистические маршруты между оккупированными территориями и Крымом.

По словам военных ВСУ, удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой существенно ограничил возможности российской армии по переброске сил.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что после украинских ударов россияне были вынуждены строить понтонный мост рядом с Чонгарским мостом. Также оккупационные власти Крыма изменили график железнодорожного сообщения, что может свидетельствовать о проблемах с безопасностью транспортных маршрутов на полуостров.

Что известно о потерях врага?

Украинские защитники продолжают наносить российской армии значительные потери по всей линии фронта. По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1310 российских военных, а также уничтожили десятки единиц техники и вооружения противника.

По состоянию на утро 11 июня общие потери России с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 378 820 военнослужащих.

В течение суток украинские военные уничтожили 6 российских танков и 10 боевых бронированных машин. Также враг потерял 74 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны.

Ощутимыми остаются убытки оккупантов в беспилотной составляющей. Только за сутки Силы обороны уничтожили 2120 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, украинские военные ликвидировали 9 наземных роботизированных комплексов, которые российская армия все активнее применяет на поле боя.

Существенные потери понесла и военная логистика противника. За сутки было уничтожено 326 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 10 единиц специальной техники.