Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились. Вражеский милблогер заявлял о продвижении оккупантов к востоку от Волховки, однако ISW не подтвердил эти утверждения.

В то же время украинские военные продолжают наносить удары по российским военным объектам в Курской области. В частности, украинские силы поразили мост в Званном и российскую минно-заградительную машину в районе Суджи.

Харьковское направление

На севере Харьковской области ситуация остается динамичной. Украинские военные недавно продвинулись к северу от Белого Колодца. Российские источники при этом заявляли о продвижении в районе Казачьей Лопани и Высокой Яруги, однако эти утверждения требуют подтверждения.

Оккупанты продолжают активно применять управляемые авиабомбы. Россияне нанесли удар четырьмя ФАБ-500 по украинской артиллерийской системе в районе Слатыного.

На Вовчанском направлении украинские военные также сорвали попытку россиян установить флаг. Подобные операции могут быть частью информационной кампании Кремля, направленной на создание впечатления о российских успехах. На Великобурлукском направлении оккупанты проводили ограниченные штурмы, но не продвинулись.

Купянское направление и Оскол

Именно здесь россиянам удалось добиться одного из немногих подтвержденных локальных успехов.

Российские штурмовики захватили восточную часть Кившаревки к юго-востоку от Купянска. Российские источники также заявляли о продвижении в районе Малой Шапковки, Радьковки и к северо-западу от Купянска, однако эти данные не имеют полного подтверждения.

На Боровой россияне провели атаку, но доказательств их продвижения ISW не обнаружило.

В то же время Украина продолжает наносить удары по российскому тылу. Генштаб сообщал о поражении склада беспилотников в районе Лобачево, склада материально-технического обеспечения в районе Кадиевки, а также российской техники и личного состава вблизи Лисичанска.

Славянское и Константиновское направления

На Славянском направлении россияне продолжали штурмовые действия, однако не продвинулись. Украинские силы при этом проводили контратаки к востоку от Лимана.

В районе Константиновки оккупанты продолжают использовать небольшие группы для инфильтрации. Их цель – обойти украинские позиции и создать угрозу логистике Сил обороны.

ISW также обратил внимание на российские заявления о якобы захвате Новониколаевки. Аналитики считают, что опубликованное видео с российскими флагами могло быть подделано или изменено с помощью ИИ.

Добропольское направление

Россияне могут готовить новое масштабное наступление в районе Доброполья. 18–19 августа оккупанты проводили ограниченные наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. В то же время украинский командир сообщил, что российские войска сосредотачивают пехоту для будущих атак.

По его словам, оккупанты пытаются выйти на трассу Родинское – Криворожье, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения к Доброполью.

Россияне также пытаются сократить расстояние между своими позициями и украинской линией обороны. По оценке украинского командира, оккупантам приходится преодолевать около 10–15 километров от Покровска до линии фронта в течение нескольких дней.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, Россия теоретически может попытаться открыть новое направление наступления с севера Украины, однако пока разведка не видит признаков подготовки такой операции.

По словам заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого, для масштабного наступления на Киевскую или Черниговскую области России сначала придется провести новую мобилизацию и сформировать необходимую группировку войск. На это оккупантам может потребоваться несколько месяцев, как это было после мобилизации 2022 года.

Поэтому при благоприятных для России условиях потенциально такая операция может быть подготовлена ближе к февралю 2027 года.