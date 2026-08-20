Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, однак підтверджених успіхів не мають. Ворожий мілблогер заявляв про просування окупантів на схід від Волхівки, однак ISW не підтвердив ці твердження.

Водночас українські військові продовжують бити по російських військових об'єктах у Курській області. Зокрема, українські сили уражали міст у Званному та російську мінно-загороджувальну машину в районі Суджі.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області ситуація залишається динамічною. Українські військові нещодавно просунулися на північ від Білого Колодязя. Російські джерела водночас заявляли про просування біля Козачої Лопані та Високої Яруги, однак ці твердження потребують підтвердження.

Окупанти продовжують активно застосовувати керовані авіабомби. Росіяни завдали удару чотирма ФАБ-500 по українській артилерійській системі в районі Слатиного.

На Вовчанському напрямку українські військові також зірвали спробу росіян встановити прапор. Подібні операції можуть бути частиною інформаційної кампанії Кремля для створення враження про російські успіхи. На Великобурлуцькому напрямку окупанти проводили обмежені штурми, але не просунулися.

Куп'янський напрямок та Оскіл

Саме тут росіянам вдалося досягти одного з небагатьох підтверджених локальних успіхів.

Російські штурмовики захопили східну частину Ківшарівки на південний схід від Куп'янська. Російські джерела також заявляли про просування біля Малої Шапківки, Радьківки та на північному заході від Куп'янська, однак ці дані не мають повного підтвердження.

На Боровій росіяни атакували, але доказів їхнього просування ISW не виявив.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російському тилу. Генштаб повідомляв про ураження складу безпілотників біля Лобачевого, складу матеріально-технічного забезпечення біля Кадіївки, а також російської техніки та особового складу поблизу Лисичанська.

Слов'янський та Костянтинівський напрямки

На Слов'янському напрямку росіяни продовжували штурмові дії, однак не просунулися. Українські сили при цьому проводили контратаки на схід від Лимана.

В районі Костянтинівки окупанти продовжують використовувати невеликі групи для інфільтрації. Їхня мета – обійти українські позиції та створити загрозу логістиці Сил оборони.

ISW також звернув увагу на російські заяви про нібито захоплення Новомиколаївки. Аналітики вважають, що опубліковане відео з російськими прапорами могло бути підроблене або змінене за допомогою ШІ.

Добропільський напрямок

Росіяни можуть готувати новий масштабний наступ у районі Добропілля. 18 – 19 серпня окупанти проводили обмежені наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Водночас український командир повідомив, що російські війська накопичують піхоту для майбутніх атак.

За його словами, окупанти намагаються вийти на трасу Родинське – Криворіжжя, щоб створити умови для подальшого просування до Добропілля.

Росіяни також намагаються скоротити відстань між своїми позиціями та українською лінією оборони. За оцінкою українського командира, окупантам доводиться долати близько 10 – 15 кілометрів від Покровська до лінії фронту протягом кількох днів.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, Росія теоретично може спробувати відкрити новий напрямок наступу з півночі України, однак наразі розвідка не бачить ознак підготовки такої операції.

За словами заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького, для масштабного наступу на Київщину чи Чернігівщину Росії спершу доведеться провести нову мобілізацію та сформувати необхідне угруповання військ. На це окупантам може знадобитися кілька місяців, як це було після мобілізації 2022 року.

Тому за сприятливих для Росії умов потенційно така операція може бути підготовлена ближче до лютого 2027 року.