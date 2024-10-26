Враг штурмует на трех ключевых направлениях: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

С начала суток произошло 159 боевых столкновений, враг не оставляет попыток штурмовать. Однако украинские защитники продолжают храбро сдерживать российских оккупантов и наносить им потери.

Самыми горячими на поле боя остаются три ключевых направления. У Генштабе ВСУ рассказали о ситуации там.

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Что происходит на фронте

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк четыре раза получили жесткий отпор от наших защитников. Пять атак еще продолжается.

Враг штурмует на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении враг совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово. В общем, 36 атак ВСУ уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая.

Заметим, что по обнародованным данным, за сегодня потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожено пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одну багги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены.

Россияне ведут наступательные действия на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении зафиксировали 40 боевых столкновений. Россияне сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. ВСУ отбили 33 атаки противника, семь атак продолжаются до сих пор.

Враг пытается продвигаться на Кураховском направлении: смотрите на карте

На других участках фронта значительных изменений пока не наблюдается. Кроме вышеупомянутого 18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, но пока там продолжается 1 боестолкновение, остальные удалось отбить. На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить ВСУ, но тщетно, продолжается еще две атаки.