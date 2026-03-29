Оккупанты усилили давление, однако их наступление не дает результатов: обзор фронта от ISW

Российская армия активизировала наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время оккупанты не достигают значительных прорывов и несут потери.

Об этом говорится в новом отчете Institute for the Study of War, который проанализировал ситуацию по состоянию на 29 марта.

Смотрите также "Минус" более 1300 россиян и несколько десятков артсистем: потери врага на 29 марта

Что известно о ситуации на фронте?

Российская армия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако существенных прорывов не достигает. В то же время оккупанты активизируют атаки на востоке и юге Украины.

Аналитики ISW отмечают, что российская армия продолжает стратегию постепенного давления без масштабных прорывов. Основная цель таких действий – истощение украинских сил, создание постоянного давления и поиск слабых мест в обороне.

Украинские военные сохраняют контроль над ситуацией и не позволяют противнику достичь значительных успехов на фронте.

Восток Украины: интенсивные бои без прорыва

На востоке Украины российские войска продолжают активные штурмовые действия, однако не имеют значительных успехов. Основные бои продолжаются в Донецкой области, где оккупанты пытаются продвинуться вблизи ключевых населенных пунктов.

Аналитики отмечают, что российские силы атакуют малыми группами, пытаясь постепенно продвигаться вперед и истощать украинские подразделения. В то же время ВСУ удерживают позиции и сдерживают натиск противника.

Авдеевское направление: постоянное давление оккупантов

На Авдеевском направлении россияне не прекращают штурмов и пытаются улучшить свои тактические позиции. Оккупационные войска осуществляют атаки с разных направлений, стремясь окружить украинские силы или заставить их отступить. Впрочем, несмотря на интенсивность боев, российские войска не смогли достичь оперативного успеха.

Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему потери.

Запорожское направление: попытки продвижения

На юге, в частности на Запорожском направлении, российские силы пытаются продвинуться вперед и улучшить свои позиции. Они проводят локальные атаки и разведку боем.

Аналитики ISW подчеркивают, что эти действия не приводят к значительным изменениям линии фронта. Украинские войска эффективно противодействуют наступлению и удерживают контроль над ключевыми участками.

Херсонщина: обстрелы и давление

На Херсонском направлении российские войска продолжают обстреливать украинские позиции и населенные пункты. Основной акцент делается на артиллерийских ударах и применении дронов. Такие действия имеют целью ослабить украинские силы и усложнить их логистику.

В то же время значительных наступательных действий на этом направлении не зафиксировано.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Россия готовит наступление на фронте: что известно?