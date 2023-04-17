На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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На каких направлениях враг ведет наступления

Основные силы оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта наши военные отбили более 60 атак врага.

Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту

Что происходит на разных направлениях

Актуальная карта боевых действий

Напомним, что по состоянию на 17 апреля с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек.