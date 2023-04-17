На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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На каких направлениях враг ведет наступления

Основные силы оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта наши военные отбили более 60 атак врага.

Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту

Что происходит на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свесса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочков в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и неподалеку от Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Враг провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времьевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львово и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Актуальная карта боевых действий

Важно! За минувшие сутки ВСУ нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских БПЛА – 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет". Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов захватчиков.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек.