На сьогодні ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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На яких напрямках ворог веде наступи
Основні сили окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші військові відбили понад 60 атак ворога.
Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту
Що відбувається на різних напрямках
Актуальна карта бойових дій
Нагадаємо, що станом на 17 квітня від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась на 182 660 осіб.