На сьогодні ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Основні сили окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші військові відбили понад 60 атак ворога.

Важливо! За минулу добу ЗСУ завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також наші захисники знищили 4 ворожих БпЛА – 2 типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів загарбників.