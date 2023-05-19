Атака дронов по Киеву и взрывы на Днепропетровщине: хронология 450 дня войны

По состоянию на 19 мая в Украине длится 450 день полномасштабной войны. Россияне наносят циничные удары по нашим территориям, однако Вооруженные Силы Украины надежно защищают нас от террористов.

24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте далее.

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Жители Донецка сообщили о взрывах ночью. Они прозвучали в Ворошиловском районе временно оккупированного города – это недалеко от стадиона "Донбасс-Арена". Российские пропагандисты уже заявили, что ВСУ якобы "открыли огонь" по центру Донецка из РСЗО "Град", выпустив 8 ракет.Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БпЛА разного типа.В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях. В частности, во временно оккупированном Луганске железнодорожная больница используется захватчиками в качестве военного госпиталя, где лечат раненых военнослужащих России и наемников из ЧВК "Вагнера".Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.По предварительным данным, россияне снова запускали иранские дроны-камикадзе. В то же время запуски осуществляли с небольшими интервалами. Такими действиями враг хочет истощить силы ПВО, однако наши воины в очередной раз продемонстрировали фантастический результат.В Киевской области ночью раздавались взрывы. Однако местные власти убеждают, что причин для паники нет, ведь это работа сил ПВО.В Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Глава военной администрации города подтвердил это и призвал граждан соблюдать правила безопасности.Поздно ночью на 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в Киеве.