Ночная атака дронов в Киеве, попадания в Одесской области: хронология 525 дня войны

В Украине длится 525-й день полномасштабного вторжения России. Захватчики продолжают цинично атаковать наши территории дронами и ракетами, а ВСУ – наносят мощные потери врагу.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.

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Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БпЛА "Шахед".Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще два важных объекта врага.Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по командному пункту и 1 – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы. Данных о пострадавших не поступало.В КГВА рассказали, что группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели (более 10 БпЛА) своевременно обнаружены и уничтожены. Зафиксированы падения обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений.Зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе Киева. Части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения, сообщили в КГВА.В Соломенском районе Киева есть повреждение нежилого помещения. В Святошинском после падения обломков БПЛА горит дерево. Мэр Кличко сообщил, что жертв и пострадавших нет.Предварительно, произошло падение обломков БпЛА в Соломенском районе Киева. Пожарно-спасательные службы следуют на место.В Киеве также объявлена воздушная тревога. "Шахеды" двигаются в столицу с юго-западного и северного направлений. Не прошла угроза и в Одесской области.В Киеве и Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.Группа БпЛА Shahed двигается над акваторией Черного моря в сторону Измаила, сообщили в воздушных силах.Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области. Движется на запад.