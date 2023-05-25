Массированная атака по Украине, уничтожение дронов над Киевом: хронология 456 дня войны

В Украине продолжается 456-й день полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы Украины мощно отбивают атаки врага и защищают нашу страну.

Какая ситуация в дипломатии и на поле боя на 456-й день войны – читайте в материале 24 Канала.

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На Буковине из-за ночной атаки обломками беспилотника повредило электролинии на Хотинском участке. Часть Хотина обесточена, сообщили в облэнерго.В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали западные регионы Украины с воздуха. Во время ночной атаки враг применил баражирующие боеприпасы ''Shahed''. Атака была осуществлена с разных направлений почти на все области западного региона. В результате несколько часовой боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожено 22 "Shahed-136/131".Фактов попадания на Киевщине ночью не зафиксировано. Информация о пострадавших также отсутствует. В результате падения обломков было обнаружено возгорание лесной подстилки. Пожар оперативно ликвидирован.ВСУ уже уничтожили 205 260 оккупантов. За прошедшие сутки – 500 захватчиков.



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

За 24 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области – Часового Яра. Еще 6 человек в области получили ранения.В ночь на 25 мая враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг имел цель атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства. Совместными усилиями все 36 "Шахедов" уничтожены.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 83 обстрела, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (4 снаряда). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе. Из-за вражеской агрессии 4 человека получили ранения.Россияне заявляют об атаке беспилотниками Севастополя. Оккупанты отчитываются, что якобы сбили все БПЛА, некоторые даже из стрелкового оружия.Вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой громаде. Поврежден частный дом. К счастью, люди уцелели. А уже к утру агрессор снова ударил по Никополю. Информация о последствиях обстрелов уточняется.



Враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе / фото ОВА

Силы ПВО сбили 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевщиной и 1 – над Одесщиной, сообщили в ОК "Юг".Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".Над территорией Черновицкой области силы ПВО сбили беспилотник, сообщили в ОВА.Враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed" по Киеву. Атака была массированная. Однако все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.Во Львовской области раздаются мощные взрывы. Сообщается о работе сил противовоздушной обороны. Также громко на Буковине.В КГВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.Оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". В сети сообщают, что в Киевской области раздаются мощные взрывы. Местные власти заверили, что украинские защитники работают над уничтожением вражеских дронов.В Киеве и большинстве областях ночью объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, существует угроза атаки дронами.