Ракетная атака по Украине, в Киевской и Черкасской работала ПВО: хронология 550 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 550 дней. Силы обороны не только дают отпор врагу, но и наступают на разных участках фронта. Россияне же продолжают террор мирного населения и атакуют Украину.

О главных новостях 27 августа, ситуации на фронте, новых военных преступлениях оккупантов и событиях на международной арене – передает 24 Канал.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.В Генштабе сообщили, что враг пытался наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за сутки произошло 40 боевых столкновений.В КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО.В Черкасской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ОВА сообщили, что в регионе работает ПВО.В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной тому стали пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как сообщали в Воздушных силах, вражеские ракеты залетели через Сумскую область.В Польше хакеры сломали систему управления поездами. Они включили на одном из вокзалов гимн России и часть речи русского диктатора.Перед сражением Александра Усика и Даниэля Дюбуа в Польше прозвучало обращение Владимира Зеленского. Он в очередной раз поблагодарил партнеров за поддержку и осудил российскую агрессию против Украины. Зеленский подчеркнул, что мир всегда поддерживает честное сражение, а не необоснованную агрессию.