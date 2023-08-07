Оккупанты ожидают приближения ВСУ на Херсонщине: хронология 530 дня войны

Вооруженные Силы Украины уже 530 дней сражаются с российским врагом на нашей земле. Между тем оккупанты несут огромные потери на фронте.

О главных событиях 7 августа – читайте в материале 24 Канала.

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Этой ночью враг ударил по Днепропетровской области ракетой. Взрыв раздался в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. А уже на утро российская армия обстреляла Мировскую громаду на Никопольщине. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация уточняется.

Последствия атаки в Днепропетровской области / фото ОВА

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.Наталья Гуменюк рассказала, что вооруженные силы Украины зачищают Херсонщину от оккупантов. В частности, держат огневой контроль на левом берегу Херсона и не дают врагу закрепиться на позициях. Как результат этой работы, ежесуточно уничтожают до 50 или чуть больше оккупантов, две – три вражеских лодки и крупнокалиберные пушки, которыми россияне пытаются обстреливать Херсонщину.Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что на оккупированной части Херсонщины россияне возобновляют минные поля, смытые в результате затопления. Так, оккупанты сейчас восстанавливают минные поля по побережью и оборонительные сооружения – окопы, блиндажи, которые были затоплены. Они завозят лес и производят строительные работы. Кроме того, заметно увеличилось присутствие окупантов левобережной части Херсонщины. Особенно увеличилось количество россиян от Каховки и вверх по бывшему Каховскому водохранилищу, которое постепенно превращается в пустыню.Один из полковников ВСУ заявил, что в декабре 2022 года Киев находился на грани эвакуации полного населения. По его словам, если бы не одно решающее сражение, городские власти могли бы отдать приказ о вывозе жителей за пределы украинской столицы. Сам полковник, рассказавший эту информацию, пожелал остаться анонимным.В Полтаве произошла чрезвычайная ситуация. В частности, в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Очевидцы сообщают, что взрыв газа произошел в районе Института связи. Предварительно, газ взорвался в квартире, расположенной на 3 этаже многоэтажного дома. Также в сети рассказали, что в результате этого инцидента пострадали 2 человека. Их госпитализировали медики.