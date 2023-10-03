Шаг за шагом: ВСУ наступают на Мелитопольском направлении и ведут штурмы на Бахмутском
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают вести контрнаступление на нескольких направлениях. В частности, они штурмуют оккупантов на Бахмутском направлении.
Таким образом, ВСУ уничтожают российского врага. Так называемая "вторая армия мира" несет колоссальные потери на фронте.
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Где идет контрнаступление Сил обороны
По состоянию на утро 3 октября ВСУ продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины. Наступательные операции продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлении.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Силы обороны Украины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Наши воины могли отбить позиции россиян под Работино
В ISW сообщали, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Работино. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Они указывают на то, что наши силы отбили эти позиции между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.
Кроме того, ВСУ незначительно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей и возле Бахмута.
Колоссальные потери оккупантов на фронте
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Также подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства врага.