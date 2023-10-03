Шаг за шагом: ВСУ наступают на Мелитопольском направлении и ведут штурмы на Бахмутском

Украинские защитники продолжают вести контрнаступление на нескольких направлениях. В частности, они штурмуют оккупантов на Бахмутском направлении.

Таким образом, ВСУ уничтожают российского врага. Так называемая "вторая армия мира" несет колоссальные потери на фронте.

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Где идет контрнаступление Сил обороны

По состоянию на утро 3 октября ВСУ продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины. Наступательные операции продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Силы обороны Украины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Наши воины могли отбить позиции россиян под Работино

В ISW сообщали, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Работино. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Они указывают на то, что наши силы отбили эти позиции между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.

Кроме того, ВСУ незначительно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей и возле Бахмута.

Колоссальные потери оккупантов на фронте