Масштабные тревоги по Украине, атака дронами-разведчиками Киева: хронология 445 дня войны

В Украине продолжается уже 445-й день полномасштабного вторжения России. Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. К тому же враг не оставляет попыток атаковать наши города ракетами и дронами-камикадзе.

О главных событиях 14 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – рассказывает 24 Канал.

Важно Россияне пытались выявить украинскую ПВО: в Киеве рассказали о последствиях ночных атак

На линии столкновения враг пытался продвинуться вперед в районе Масютовки, Новоселовского и Стельмаховки, но понес потери и отступил.В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 жилых дома.В селе Огурцово Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.В селе Хатное Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, произошел пожар. Ранена и была госпитализирована 43-летняя женщина.За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В результате обстрела из РСЗО "Смерч" города Купянск повреждено частное домовладение.В поселке Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших.Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.За 13 мая россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Авдеевке и 2 в Константиновке. Еще 16 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.С 24 февраля 2022 года наши военные ликвидировали 198 880 российских захватчиков. Только за минувшие сутки наши защитники отправили в ад 620 бойцов так называемой "второй армии мира".



Актуальные потери россиян / фото Генштаб ВСУ

Во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольщины, сообщают в ОВА. Как результат: разрушены 2 и повреждены 12 дачных домов. Пострадавших нет.В Херсонской области за минувшие сутки враг совершил 90 обстрелов, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. Город Херсон противник обстрелял 2 раза. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района. Из-за агрессии 6 человек получили ранения.Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что этой ночью ракетные атаки России лишили покоя всю Украину. Однако благодаря Силам обороны и нашим ПВО в Винницкой области ситуация стабильная.13 мая в результате вражеского обстрела города Очаков Очаковской громады произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. Также враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших также нет.Ночью россияне обстреляли Покровскую громаду Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди целые.Россия продолжает пытаться пополнять свои потери за счет заключенных из России, сообщили в Генштабе. Так, зафиксировано прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей в Луганскую область для прохождения курса военной подготовки. Вместе с тем, в район Новопетровки Запорожской области на территорию полигона для военной подготовки прибыло 400 наемников из состава российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнера".Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений.Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что наши защитники отбили очередную ракетную атаку врага. На место падения обломков выехали специальные службы.После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.По предварительной информации, к полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Приблизительно в 5 утра в Тернопольской области прогремели взрывы. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в соцсетях, что "ПВО работает по целям".Владимир Зеленский прибыл в Берлин. В своем твитере он поделился первыми подробностями своего визита. "Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – написал лидер.После масштабной тревоги в Украине есть попадания в Тернополе – два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали. Также попали в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.