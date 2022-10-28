"Эвакуация" из оккупированной Херсонщины, новая партия "мобиков" и потери врага: главное от Генштаба

Россияне продолжают обстреливать украинские города и заставлять жителей временно оккупированных территорий "эвакуироваться" в Крым. В то же время бойцы ВСУ наносят захватчикам сокрушительные потери.

В Генштабе сообщили, что россияне до сих пор пытаются удержать временно захваченные территории и сдержать действия украинских защитников на отдельных направлениях. В то же время, они не оставляют попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Оккупанты продолжают обстрелы

Захватчики 28 октября продолжали обстреливать позиции украинских военных вдоль линии столкновения и вели воздушную разведку. Кроме этого, они, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносили удары по критической инфраструктуре и гражданским домам.

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 14 авиационных ударов, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак пострадали районы 30 населенных пунктов:

Харьковской,

Донецкой,

Херсонской,

Николаевской областей.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Белоруссия продолжает поддерживать российское вторжение. Поэтому угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины сохраняется.

В других направлениях захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клищиевка, Соледар и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных наступательных действий. Однако они атаковали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру. Пострадали более 25 населённых пунктов вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневому поражению также подверглись районы более 25 населенных пунктов. Оккупанты продолжали инженерное оборудование позиций. Для воздушной разведки они совершили до 30 вылетов беспилотников разных типов.

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Россияне заставляют украинцев ехать в Крым

На временно оккупированных территориях Херсонской области продолжается эвакуация. В частности, в Качкаровке захватчики дали местным 2 суток на выселение из собственных домов и выезд.

На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный досмотр и проверка гражданского населения,

– сообщили в Генштабе.

В то же время в населенные пункты Червоный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия российских "мобиков". Кроме этого, оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Большой Белозерке Запорожской области.

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ВСУ наносят захватчикам урон

По уточненной информации, подтвердились поражения личного состава и техники российской оккупационной армии на временно захваченных территориях Запорожской области. Украинские артиллерийские подразделения в Нововодяном уничтожили:

склад боеприпасов,

до 5 грузовиков с боекомплектом,

3 пушки Д-30.

В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Раздоры получили ранения до 110 оккупантов. Число погибших россияне тщательно скрывают.

Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла еще 24 удара. Подтвердилось поражение:

20 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

4 позиций зенитных ракетных комплексов захватчиков.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

4 склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

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