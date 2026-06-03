Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко рассказала 24 Каналу, что Покровска и Константиновки уже нет. Россияне забрасывают Краматорск управляемыми авиабомбами.

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"Покровска нет. У нас проблема с Добропольем, куда надвигается враг. На Покровске один из самых больших давлений. Но Константиновки тоже нет. Врага фиксируют в большем количестве жилых застроек, чем нам того хотелось бы. Враг подсовывается к Краматорску", – сказала она.

По словам корреспондента, тяжелая ситуация на Краматорском направлении. Там одна из бригад стоит в полуокружении.

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Какая ситуация на фронте?

Юлия Кириенко отметила, что есть проблемы на фронте на определенных направлениях. Однако продвижение ВСУ лучше, чем у россиян. Украинская армия не теряет территории. Есть успехи на юге, на пересечении Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Долгое время наши бойцы удерживают участок Часового Яра.

Войска стоят, работают. Карточного домика, который сыплется, мы не увидим. Но теперь уже не будет такой атаки "в лоб". Враг тоже меняет тактику. Мы понимаем, что это перебивание логистических путей – это процесс продвижения,

– объяснила корреспондентка.

Она подчеркнула, что оккупанты стирают города с лица земли КАБами, которые невозможно сбить. Поэтому следует уничтожать российскую авиацию.

Кириенко о разрушенных городах в Донецкой области: смотрите видео

Напомним, что в ISW сообщили, что по состоянию на 3 июня на большинстве участков фронта продолжаются ожесточенные боевые действия. ВСУ наносят российским войскам значительные потери. За прошедшие сутки ни одна из сторон не сообщала о подтвержденном продвижении на поле боя.