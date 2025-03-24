Россия хочет вернуть инициативу на Запорожье: где усилили давление оккупанты

Последние месяцы показали, что у российских оккупантов все меньше БМП и танков. В течение зимы враг осуществлял масштабные танковые атаки из 50 машин, которые использовались в одном наступлении.

Сейчас этого нет, на что есть 2 причины. Это 24 Каналу отметил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Репке.

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"Прежде всего многие из них уничтожили. Во-вторых, россияне знают, что определенные участки фронта, например, вокруг Покровска или Купянска, сильно укреплены украинцами. У них так много беспилотных летательных аппаратов. Захватчики просто знают, что они понесут 100% потерь среди своих машин, если нападут", – сказал он.

Враг пытается набирать обороты

Юлиан Репке отметил, что россияне прибегают к другой стратегии – количественного преимущества на поле боя. Оккупанты знают, в Украине не хватает пехоты для охраны всего фронта. Именно поэтому украинцы прибегают к американской разведке, собственных беспилотников и другого высокотехнологичного оружия.

Россияне – не лучшие бойцы. Их просто больше. Везде, где у них это есть, они продвигаются вперед. Это можно увидеть в окрестностях Великой Новоселки. Там ситуация пугающая. После захвата Великой Новоселки россияне заняли более 70 километров. Они продвигаются на север и северо-запад,

– подчеркнул он.

На других участках можно увидеть, где есть эффективная украинская оборона. Например, в Покровске враг уже 2 месяца не наступает. Захватчики не продвигаются ни на метр, их оттесняют. Но ситуация сложная.

"Россияне сейчас пытаются вернуть инициативу на Запорожье. Они пытаются там идти вперед. Пятихатки – это название города неподалеку Каменского, который они отбили. Там они пытаются набрать обороты", – объяснил аналитик.

В то же время в российской армии не хватает людей. Они наступают не сотней, не тысячей людей, а с двадцатью. Но иногда и 20 солдат достаточно, чтобы захватить украинское село.

Напомним, потери врага на фронте – колоссальные. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления БПЛА, 1 средство ПВО и 1 другой важный объект оккупантов.